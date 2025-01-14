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Коммерсантъ FM
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«Аэрофлот» за 2024 год увеличил перевозки на международных линиях на 32,7%

Российская авиакомпания «Аэрофлот» (MOEX: AFLT) опубликовала операционные результаты за 2024 год. По итогам прошлого года авиакомпания перевезла 55,3 млн пассажиров, что на 16,8% больше относительно 2023 года. На внутренних линиях в прошедшем году «Аэрофлот» перевез 42,6 млн пассажиров — это на 12,8% больше показателя 2023 года. При этом на международных линиях пассажиропоток составил 12,7 млн пассажиров, увеличившись на 32,7% год к году.

Пассажирооборот в прошлом году вырос на 20,8%, а предельный пассажирооборот — на 18%. Процент занятости пассажирских кресел составил 89,6%, увеличившись на 2,1 п. п. относительно 2023 года. «Аэрофлот» в прошедшем году увеличил перевозки на 19,3% — до 30,1 млн пассажиров. Пассажирооборот вырос год к году на 24,9%.

По итогам девяти месяцев прошлого года чистая прибыль группы «Аэрофлот» по МСФО составила 59,9 млрд руб. против убытка 111,3 млрд руб. годом ранее. Выручка компании выросла на 44,3%, до 636,6 млрд руб., скорректированная EBITDА — на 31,6%, до 184,3 млрд руб.

Как стало известно «Ъ», «Аэрофлот» намерен договориться со структурой группы «Волга-Днепр» о передаче пяти грузовых Boeing 737-800. Самолеты могут потребоваться для дочерней «Победы» в качестве донорских. Сделка может стать первой подобной в России.

Подробнее о деятельности «Аэрофлота» — в материале «Ъ» «Детальный план "Победы"».

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