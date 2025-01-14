Бывший футболист сборной России Алексей Ионов объявил о завершении карьеры

Бывший полузащитник сборной России Алексей Ионов покинул екатеринбургский «Урал». Стороны договорились расторгнуть контракт по обоюдному согласию, сообщила пресс-служба команды. 35-летний Ионов заявил, что хочет пойти работать тренером.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

«У меня было время подумать в течение двух недель, когда был в отпуске. Поехал потренироваться к Игорю Денисову (работает тренером в академии московского "Торпедо".— "Ъ")... В феврале буду поступать и двигаться в этом направлении. Футбольная карьера завершена? В голове планы пока такие, идти работать»,— сказал Ионов порталу Metaratings.

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов подтвердил, что Ионов сам принял решение об уходе из клуба. «Это решение не клуба, а самого Алексея. У него ребенок сейчас ходит в школу, ему нужно больше находиться с семьей»,— прокомментировал он «Матч ТВ».

Алексей Ионов выступал за «Урал» с прошлой зимы. На его счету 37 матчей и пять голов. Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в €400 тыс. До этого футболист также играл за «Зенит» (2007–2011), «Кубань» (2012–2013), «Анжи» (2013), московское «Динамо» (2013–2017), ЦСКА (2016–2017), «Ростов» (2017–2020) и «Краснодар» (2020–2023). В сборной России Ионов провел 39 матчей, в которых забил четыре гола.