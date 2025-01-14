В аэропорту Ижевска сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов

В 13:00 мск в аэропорту Ижевска сняли временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они вводились для обеспечения безопасности полетов, сообщили в Росавиации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

За время ограничений два самолета, следовавших в Ижевск, совершили посадку на запасных аэродромах. Речь идет о двух воздушных бортах из Москвы (рейсы №6377 и №302). Они приземлились в Перми.

Напомним, о введении временных ограничений в аэропорту Ижевска стало известно в 10:15 мск.