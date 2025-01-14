В аэропорту Ижевска ввели ограничения, 2 самолета направили на запасной аэродром

В аэропорту Ижевска ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщили в Росавиации. Два самолета, следующих из Москвы в Ижевск (рейсы №6377 и №302), направили на запасной аэродром, добавили в пресс-службе авиаперевозчика «Ижавиа».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

Самолеты из Ижевска по направлениям Москва (рейсы №6378 и №305), Санкт-Петербург (рейс №925) будут выполнены после снятия ограничений.