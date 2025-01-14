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Коммерсантъ FM
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Аэропорты Уфы и Ижевска возобновили работу

Пресс-служба Росавиации сообщила, что в аэропортах Уфы и Ижевска были сняты ограничения на прием и отправку самолетов. Ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

В Ижевске ограничения полетов действовали с 10:15 мск, в Уфе — с 11:00 мск. Сняты они были в 13:00 мск. За время действия ограничений на запасных аэродромах приземлились девять самолетов, выполнявших рейсы в Уфу и два самолета, следовавших в Ижевск.

Ограничения полетов вводили на фоне атаки беспилотников на несколько регионов. В ночь на 14 января дроны атаковали Саратовскую, Орловскую, Тульскую, Воронежскую области. Из-за атаки приостанавливалась работа аэропортов Казани, Нижнекамска и Бугульмы, позднее они возобновили отправку рейсов. Ограничения также вводились в Нижнекамске, Пензе, Калуге, Саратове и Тамбове, в настоящий момент работа этих аэропортов также возобновлена.

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