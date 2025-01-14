По делу о падении вертолета в Билимбае предъявят обвинения в течение недели

Расследование падения вертолета Robinson R44 в лесу под Первоуральском (Свердловская область) находится в завершающей стадии, сообщил журналистам руководитель свердловского следственного отдела на транспорте Иван Кунцевич. В ближайшую неделю по этому делу будут предъявлены обвинения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры Фото: пресс-служба Уральской транспортной прокуратуры

Как сообщил господин Кунцевич, причиной падения стало то, что «люди, имеющие возможность приобретения таких вертолетов, сэкономили на обслуживании». Подробности дела пока не раскрываются в целях соблюдения тайны следствия.

На прошлой неделе Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал отчет о причинах падения вертолета под Первоуральском в 2024 году. Согласно этим данным, авария произошла из-за отказа трансмиссии после попадания постороннего предмета в муфту свободного хода.

Напомним, инцидент произошел 12 июня 2024 года. Вертолет совершил жесткую посадку возле базы отдыха «Светофор» в поселке Билимбай (Первоуральский городской округ). В результате крушения пострадали пилот и пассажир, по данным полиции, пилот не имел летного удостоверения.

Анна Капустина