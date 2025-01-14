«Центральная Азия получает большую биеннале, которую давно заслужила»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о том, каких проектов стоит ждать в 2025 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Итак, продолжаем разговор о самых интересных событиях, ожидаемых арт-миром в 2025-м. В Бенин-Сити, Нигерия, открывается MOWAA (Museum of West African Art). Главным преимуществом нового здания станет возможность размещать репатриированные артефакты в их историческом доме.

А вот долгожданный Музей Гуггенхайма в Абу-Даби еще только приближается к открытию. Томас Кренс, директор Музея Гуггенхайма в Нью-Йорке, еще в 2006 году успешно разработал план открытия филиала учреждения в столице ОАЭ. Но этот план погряз в противоречиях, и за 18 лет с момента его официального вступления в силу «Гуггенхайм Абу-Даби», как называют этот эмиратский музей, неоднократно сталкивался с обвинениями в плохих условиях труда рабочих, занимающихся строительством. В 2025 году оно должно, наконец, завершиться вместе с остальной частью культурного района Саадият, частью которого является проект.

Никто не произвел большей революции в области музейной архитектуры, чем Тадао Андо. И некоторое количество музеев, которые он спроектировал для “Ъ FM”японского острова Наосима, является тому доказательством. С их элегантными формами, которые растворяются в обсаженных деревьями холмах, эти здания предложили новые способы слияния рукотворной архитектуры с природным ландшафтом. В 2025-м появится уже десятое музейное сооружение на острове. Это учреждение, официально названное Новым музеем искусств Наосима, должно открыться весной.

И, наконец, совершенно новая биеннале. Биенналефикация мира идет полным ходом уже несколько десятилетий, при этом она каким-то образом обошла Центральную Азию, регион, чья художественная сцена богата, хотя часто недооценена посторонними. Теперь она получает большой проект, который давно заслужила, в Бухаре, древнем городе в Узбекистане. Диана Кэмпбелл Бетанкур, художественный руководитель Samdani Art Foundation, будет курировать первый выпуск Бухарской биеннале на тему исцеления, в котором примут участие такие художники, как Гульноза Иргашева, Бинта Диау, Энтони Гормли и другие.

Дмитрий Буткевич