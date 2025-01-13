«Осенью откроется гигантская ретроспектива творчества Яйои Кусамы»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает, какие мероприятия и выставки в 2025 году заслуживают внимания.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Peter Dejong / AP Фото: Peter Dejong / AP

Продолжаем рассказ о главных событиях в арт-мире, которые запланированы на 2025 год. Это, несомненно, расширение на 66% площади Художественного музея Сан-Паулу (MASP), который добавил себе почти 7 тыс. «квадратов», а также вернул из Италии худрука Адриано Педроса. Он был куратором прошедшей Венецианской биеннале, а теперь вернулся на родину и будет, очевидно, продолжать серию проектов, посвященных квир-сообществу.

Осенью в швейцарском Фонде Бейелера в Базеле, а затем в Музее Людвига в Кельне и Stedelijk Museum в Амстердаме откроется гигантская ретроспектива творчества японки Яйои Кусамы. Начиная с 1960-х годов, когда она жила в Нью-Йорке и делала скульптуры и перформансы, в которых использовалось ее обнаженное тело — жест, который был относительно новым в то время, и заканчивая нынешними временами, которые 95-летняя художница проводит в сумасшедшем доме.

Семья Торлония из Италии собрала одну из самых богатых коллекций древнеримского искусства и долго держала ее вдали от публики. Сейчас «Мраморы Торлония», как называют эти статуи, пересекают Атлантику. В марте Чикагский институт искусств представит выставку с несколькими десятками скульптур, затем выставка отправится в Художественный музей Кимбелла в Форт-Уэрте, штат Техас, и в Монреальский музей изящных искусств.

Наконец, после пандемической паузы возвращаются к жизни две крупнейшие биеннале мира — в Берлине и Шардже. Куратором Берлинале станет Заша Колах, которая тематически связала свое шоу с лисами, которые якобы считают немецкую столицу своим домом. Биеннале в одном из самых пока закрытых эмиратов, в Шардже, пройдет под кураторством Алии Свастики, Амаля Халафа, Меган Тамати-Квеннелл, Наташи Гинвалы и Зейнепа Оза. Она откроется уже в феврале.

И про кино. Фотограф Питер Худжар приобрел громадную славу, с бесчисленными ретроспективами и монографиями о нем, после смерти в 1987 году после борьбы со СПИДом. Пришло время киноискусства: байопик «День Питера Худжара» будет показан на кинофестивале «Сандэнс» уже в январе. Действие фильма происходит в 1974 году, когда Худжар в течение дня фотографировал знаменитых коллег.

Дмитрий Буткевич