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Коммерсантъ FM
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«Все портативные гаджеты целятся в требовательных геймеров»

Александр Леви — о новом бренде на российском рынке игровых консолей

Обозреватель “Ъ FM” Александр Леви рассказывает об актуальной линейке устройств китайского флагмана Ayaneo.

Фото: Ayaneo

Фото: Ayaneo

Новичок российского рынка мобильного гейминга бренд Ayaneo анонсировал свежую линейку своих устройств. Это флагманская консоль Ayaneo Kun, инновационная Ayaneo 2S, две модели с откидным экраном Flip, а также мини-ПК Retro Mini PC AM02. Все эти портативные гаджеты целятся в требовательных геймеров, уверяют создатели. Флагманское решение может похвастать IPS-экраном с диагональю 8,4 дюйма, процессором AMD Ryzen ZEN 4 с частотой до 5,1 ГГц. Плавность игрового процесса обеспечивает и интегрированная графика Radeon 780M. А за отвод лишнего тепла от всего этого железа отвечает система охлаждения KUNPeng. Приятной опцией консоли, работающей на платформе от Microsoft, является поддержка Windows Hello. Это и удобства добавляет, и повышает безопасность.

Модель Ayaneo 2S предлагает потенциальным пользователям уже семидюймовый безрамочный экран с разрешением 1920 на 1200 пикселей и яркостью до 500 нит. Наличие триггеров и джойстиков на датчиках Холла делает эту консоль идеальной для динамичных игр, считают инженеры компании. Кстати, в качестве процессора они выбрали AMD Ryzen на архитектуре RDNA 3. Она подразумевает баланс между мощностью и энергоэффективностью и улучшенную производительность трассировки лучей. Последняя украшает картинку любой игры. За стабильную работу чипа даже под нагрузкой борется также система охлаждения с графеновым покрытием.

Складных версий Flip в линейке портативных новинок Ayaneo сразу две: DS и KB. Обе работают на базе Windows 11, процессорах AMD Ryzen 7 с архитектурой Zen 4. В раскладушке Flip DS дополнительный дисплей предлагается использовать для мультимедиа. В то время как у Flip KB на второй нижней половинке встроена полноценная клавиатура.

На мини-компьютер Retro Mini PC AM02 стоит обязательно взглянуть хотя бы из-за дизайна. Что конкретно хотел сказать или обозначить автор, не берусь утверждать. Но в том, что рубленный в строгий прямоугольник корпус, крупная пара кнопок и довольно выразительные вентиляционные отверстия просто кричат о ретро принадлежности, сомнений нет. Стиля добавляет встроенный сенсорный дисплей. Для мини-ПК, как и для настольного компьютера в принципе, решение редкое, но довольно органичное. Стоимость новинок Ayaneo варьируется от 49,9 тыс. руб. до 229, 990 тыс. руб.

Александр Леви

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