Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Ryanair требует ограничений на употребление алкоголя пассажирами в аэропортах

Ирландский авиаперевозчик Ryanair настаивает, чтобы европейские власти запретили пассажирам употреблять в аэропортах в ожидании рейса более двух стандартных порций алкоголя. Как сообщает The Guardian, авиакомпания жалуется на проблемы с поведением пьяных пассажиров на борту, из-за чего приходится совершать вынужденную посадку. В Ryanair предлагают обязать пассажиров предъявлять посадочный талон при покупке алкоголя в барах и ресторанах аэропортов, что позволит ограничивать продажу им таких напитков.

По нынешним правилам на борт не пускают пассажиров, находящихся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Однако, как говорят в Ryanair, зачастую степень опьянения становится очевидной только во время полета.

Сейчас авиакомпания как раз судится с одним из пассажиров, из-за буйного поведения которого ей пришлось вынужденно посадить самолет в Порту. Перевозчик заплатил €7 тыс. за размещение 160 пассажиров и членов экипажа в гостинице, €2,5 тыс. ушли на оплату сборов аэропорта, €1,8 тыс. на замену экипажа, €800 на покупку дополнительного горючего. Ryanair требует от пассажира компенсации всех этих издержек.

Алена Миклашевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...