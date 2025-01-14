Ryanair требует ограничений на употребление алкоголя пассажирами в аэропортах

Ирландский авиаперевозчик Ryanair настаивает, чтобы европейские власти запретили пассажирам употреблять в аэропортах в ожидании рейса более двух стандартных порций алкоголя. Как сообщает The Guardian, авиакомпания жалуется на проблемы с поведением пьяных пассажиров на борту, из-за чего приходится совершать вынужденную посадку. В Ryanair предлагают обязать пассажиров предъявлять посадочный талон при покупке алкоголя в барах и ресторанах аэропортов, что позволит ограничивать продажу им таких напитков.

По нынешним правилам на борт не пускают пассажиров, находящихся в состоянии сильного алкогольного опьянения. Однако, как говорят в Ryanair, зачастую степень опьянения становится очевидной только во время полета.

Сейчас авиакомпания как раз судится с одним из пассажиров, из-за буйного поведения которого ей пришлось вынужденно посадить самолет в Порту. Перевозчик заплатил €7 тыс. за размещение 160 пассажиров и членов экипажа в гостинице, €2,5 тыс. ушли на оплату сборов аэропорта, €1,8 тыс. на замену экипажа, €800 на покупку дополнительного горючего. Ryanair требует от пассажира компенсации всех этих издержек.

Алена Миклашевская