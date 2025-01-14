В Анапе протестировали новую машину для очистки замазученного песка

На анапских пляжах протестировали новую машину для очистки замазученного песка. Как сообщает оперштаб Краснодарского края, за 13 января очистили участок пляжа площадью 900 кв. м.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Оперштаб Кубани Фото: Оперштаб Кубани

Власти пояснили, что аппарат пропускает песок через сито с маленькими ячейками, размер которых всего 2,5 мм. В итоге исходный материал разделяют на три разных фракции: песок без видимых следов нефтепродуктов, мусор и куски мазута от среднего размера до достаточно крупных.

«Насколько безопасен очищенный таким способом песок и для каких целей получится применять установку на пляжах — решение примут по результатам дополнительных исследований»,— отметили в оперштабе региона.

Там пояснили, что после испытаний специалисты взяли пробы материалов. Их исследуют в лаборатории экотоксикологического анализа почв МГУ.

Татьяна Ручкина