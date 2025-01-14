В Ярославле арестовали обвиняемого в попытке отравить работников предприятия ОПК

Кировский районный суд Ярославля арестовал местного жителя, которого обвиняют в попытке отравить сотрудников местного предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Заседание об избрании меры пресечения прошло еще 10 января. Однако о предотвращении теракта и задержании мужчины ФСБ сообщила только сегодня, 14 января.

Под стражей мужчина пробудет до 7 марта. Ему вменяется в вину ч. 1 ст. 30, п. «а» ч. 3 ст. 205 УК РФ («Теракт») и ч. 2 ст. 280 УК РФ («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности»). По первой ему грозит наказание вплоть до пожизненного, по второй — до пяти лет лишения свободы.

Имя арестованного ни ФСБ, ни суд не сообщают. Известно лишь, что он родился в 1984 году. По данным спецслужбы, мужчина планировал залить в воздуховоды машин сотрудников предприятия ОПК химикат, вызывающий ожоги дыхательных путей. ФСБ утверждает, что его деятельность контролировали с территории Украины через мессенджеры.

Подробнее — в материале «Ъ» «На террориста вышли по запаху».