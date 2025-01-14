В Пермь перенаправили авиарейсы из Казани и Ижевска

Самолеты, следовавшие из Омска и Кемерово в Казань, были перенаправлены на запасной аэропорт в Пермь. Об этом сообщает «Ъ Волга-Урал» со ссылкой на пресс-службу казанского аэропорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино Фото: пресс-служба аэропорта Большое Савино

Ранее Росавиация объявила об ограничениях в работе казанского аэропорта, уведомление поступило в 6:26 утра. Это было вызвано возможной атакой БПЛА.

В Пермь также перенаправили и два самолета, следовавших из Москвы в Ижевск (рейсы №6377 и №302), сообзщает «Ъ-Удмуртия». Это также произошло из-за введенных временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов.