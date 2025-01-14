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«Россети» создадут на Кубани новый энергоцентр для выдачи мощности Северской СЭС

Энергетики «Россети Кубань» ведут строительство подстанции 110 кВ «Предгорная». Питающий центр мощностью 50 МВА будет на 100% оснащен российским оборудованием. Он обеспечит преобразование энергии, поступающей от Северской солнечной электростанции, позволит повысить надежность электроснабжения юго-запада Краснодарского края.

На подстанции будут внедрены современные цифровые системы и средства автоматизации, позволяющие контролировать ее состояние в дистанционном режиме. Учитывая, что Северский район, где идет строительство, расположен на склоне Главного Кавказского хребта, проектом предусмотрено использование оборудования, выдерживающего высокую сейсмоактивность. Ввод энергоцентра в работу запланирован на 2025 год.

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