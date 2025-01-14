Чувашия внедряет цифровую систему управления программой развития до 2030 года

В Чувашии представили цифровую систему управления Комплексной программой социально-экономического развития республики до 2030 года. Система будет использоваться для мониторинга реализации мероприятий программы. Об этом сообщает пресс-служба главы Чувашии.

Для мониторинга программы будет использована система управления проектной деятельностью (УПД) в рамках государственной системы электронного документооборота. По словам главы республики, цифровые сервисы уже показали свою эффективность, но не хватало полноты данных для формирования целостной картины.

«Главная задача — добиться формирования объективных данных о жизнедеятельности республики. В Послании Главы Чувашии такая задача была обозначена. Поэтому, начиная реализацию новой программы и новых национальных проектов, мы должны четко договориться, что эту работу будем делать основательно, своевременно», — подчеркнул Олег Николаев.

Руководитель Минцифры Михаил Степанов сообщил, что проекты программы будут отслеживаться через дашборд руководителя. В системе предусмотрены типовые контрольные точки для сквозного наполнения проектов и их мониторинга. В настоящее время осуществляется мониторинг 50 проектов и зарегистрировано более 4,5 тыс. пользователей.

Проект комплексной программы был представлен в декабре 2024 года на заседании Высшего экономического совета республики. Программа построена по территориально-отраслевому принципу и включает 33 мегапроекта (с 213 подпроектами), 40 проектов-драйверов муниципалитетов, более 630 инвестиционных и 2,4 тыс. инфраструктурных проектов. Наибольшая часть инвестиционных проектов сосредоточена в АПК (200 проектов), промышленности (175) и туризме (139). Общая стоимость мероприятий программы может превысить 1 трлн руб.

Анар Зейналов