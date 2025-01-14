Ярославскую службу заказчика возглавил специалист из Вологды

В Ярославской области назначен новый руководитель Единой службы заказчика, им стал Артем Малышкин из Вологды. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Михаил Евраев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Правительство Ярославской области Фото: Правительство Ярославской области

Господин Малышкин имеет профильное образование и опыт работы в руководящих должностях. Ранее он работал в Вологодской области: возглавлял службу городского хозяйства Вологды, управление автомобильных дорог региона и департамент градостроительства города. Артем Малышкин курировал национальные проекты и строительство важных объектов, включая мост через реку Вологду.

Губернатор Михаил Евраев отметил, что перед новой командой стоят значительные задачи, и опыт Артема Малышкина поможет решить их эффективно. Ранее ГКУ «Единая служба заказчика» возглавлял Роман Ерисковский.

Антон Голицын