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Сочинец завоевал две медали на IV Российско-Китайских играх

Представитель Сочи на IV Российско-Китайских играх в Сахалине завоевал две медали, выступая в составе сборной РФ. Всего в ходе соревнований разыграют 42 комплекта наград в девяти олимпийских видах спорта, передает пресс-служба департамента физкультуры и спорта Сочи.

Фото: департамент физической культуры и спорта Сочи

Фото: департамент физической культуры и спорта Сочи

Воспитанник МБУ ДО СШ №14 Сочи Давид Макарян в составе сборной России завоевал две медали по конькобежному спорту (шорт-треку). Он получил «серебро» в дистанции на 500 м среди юниоров, а также помог завоевать бронзовую награду в финале эстафеты на 3 тыс. м среди юниоров.

«Ъ-Сочи» писал, что в Сочи проходил второй этап Кубка Краснодарского края по парусному спорту, в котором участвовали 16 команд и 68 яхтсменов из 17 регионов России. Среди них — новая команда из Сочи, Sochi Sailing team.

Вячеслав Рыжков

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