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В аэропорту Уфы ввели ограничение на прием и выпуск самолетов

Международный аэропорт Уфы ввел временное ограничение на прием и выпуск самолетов в рамках «мер авиационной безопасности», сообщили в пресс-службе аэропорта.

«Рейсы будут выполняться после снятия ограничений»,— добавили в пресс-службе.

По информации Росавиации, ограничения введены также в аэропортах Казани, Пензы, Нижнекамска, Ижевска.

Сегодня утром в пригороде Казани после атаки БПЛА произошло возгорание газовой цистерны, никто не пострадал, сообщила пресс-служба главы Татарстана.

Венера Хисамова

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