12 млрд рублей налогов поступили по специальным режимам в бюджет УР в 2024 году

Поступления по специальным налоговым режимам в Удмуртии составили 12,6 млрд руб. в 2024 году. За этот период 5,6 тыс. компаний релоцировали бизнес в республику. Об этом заявил глава региона Александр Бречалов во время ежегодного доклада на 20-й сессии Госсовета Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«У нас лояльная фискальная политика для впервые зарегистрированных предпринимателей — УСН от 1% до 2030 года. Мы определили новые категории получателей налоговых преференций. Это предприниматели-участники СВО и члены их семей. Также взяли курс на развитие инновационных компаний: для организаций, включенных в реестр малых технологических компаний, устанавливаются пониженные налоговые ставки до 2030 года. Это 1% на "доходы" и 5% на "доходы-расходы"»,— сказал господин Бречалов.

Напомни, Госсовет Удмуртии принял законопроект о расширении и продлении льготных ставок в 1-5% по УСН до 2030 года. Теперь ими смогут воспользоваться бизнесмены-участники СВО, малые технологические компании и предприятия, инвестирующие в технопарки и логистические центры. Эксперты сомневаются, что нововведения приведут к существенному притоку предпринимателей, и высказывают опасения, что льготы военнослужащих могут использоваться для формального оформления бизнеса.

Подробнее об этом читайте в материале «Вам и УСНилось».