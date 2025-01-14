Мосбиржа опровергла сообщения об акциях за 0 рублей

Пресс-служба Мосбиржи (MOEX: MOEX) сообщила, что информация о некорректной динамике котировок биржевых ценных бумаг, распространившаяся в Telegram-каналах накануне, 13 января, является фейком. В пресс-службе отметили, что площадка работала и работает в штатном режиме, сбоев в сервисе не зафиксировано. Telegram-каналы писали, что акции всех российских компаний из-за сбоя торговались на Мосбирже по цене 0 руб.

Последний крупный сбой Мосбиржи был зафиксирован 19 ноября 2024 года. Тогда площадка приостановила торги на срочном рынке с 16:18 до 16:50. Причиной приостановки стала аппаратная ошибка на сервере предварительной проверки рисков. Ранее, 7 ноября, Мосбиржа перенесла старт торгов на фондовом рынке из-за ошибки в работе торгово-клиринговой системы.