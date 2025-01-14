Аэропорт Уфа приостановил работу

В Международном аэропорту Уфа ввели временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации.

Сегодня, 14 января, утром также ограничили работу аэропортов в Нижнекамске, Ижевске, Пензе и Ульяновске. Приостанавливалась работа аэропортов Калуги, Саратова и Тамбова, позднее они возобновили отправку рейсов.

Ограничения вводили на фоне атак беспилотников на несколько регионов России. За ночь были атакованы в том числе Орловская, Тульская, Саратовская и Воронежская области.