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Коммерсантъ FM
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Аэропорт Саратова возобновил работу

В аэропорту Саратова в 10:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации. Ранее Саратовская область подвергалась атаке беспилотников. В Саратове и Энгельсе из-за угрозы атак БПЛА отменили занятия в школах.

Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ

Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ

Аэропорт Саратова приостанавливал работу в 6:26 мск «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов». Сегодня, 14 января, утром также ограничили работу аэропортов в Нижнекамске, Пензе, Ульяновске и Ижевске. Приостанавливали работу аэропорты Калуги и Тамбова, позднее они возобновили отправку рейсов.

Ограничения вводили на фоне атак БПЛА на несколько российских регионов. За ночь помимо Саратовской были атакованы Орловская, Тульская и Воронежская области.

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