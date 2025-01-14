Аэропорт Саратова возобновил работу

В аэропорту Саратова в 10:30 мск сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов, сообщила пресс-служба Росавиации. Ранее Саратовская область подвергалась атаке беспилотников. В Саратове и Энгельсе из-за угрозы атак БПЛА отменили занятия в школах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ Фото: Сергей Петунин, Коммерсантъ

Аэропорт Саратова приостанавливал работу в 6:26 мск «для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов». Сегодня, 14 января, утром также ограничили работу аэропортов в Нижнекамске, Пензе, Ульяновске и Ижевске. Приостанавливали работу аэропорты Калуги и Тамбова, позднее они возобновили отправку рейсов.

Ограничения вводили на фоне атак БПЛА на несколько российских регионов. За ночь помимо Саратовской были атакованы Орловская, Тульская и Воронежская области.