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В районе Сочи сумма осадков за сутки превысит 5 мм

В Сочинском районе в ближайшие сутки сумма осадков превысит 5 мм. Соответствующий прогноз опубликовал центр погоды «Фобос».

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

«На Русскую равнину пробивается очередной североатлантический циклон. Таких мощных снегопадов, как предыдущий, он не принесет, и лишь в Поморье и в районе Сочи сумма осадков за текущие сутки превысит 5 мм. Зато его влияние на температурный фон окажется весьма значительным»,— рассказали синоптики.

По данным МЦУ Сочи, во вторник, 14 января, в городе пройдет дождь. Воздух прогреется до восьми градусов тепла. Температура морской воды составит +11 градусов.

«Ъ-Сочи» писал, что, по прогнозам синоптиков, в прибрежной и предгорной зонах Сочи ожидаются дожди. Службы курорта работают в усиленном режиме. Предупреждение действует до вечера 14 января. В горах есть угроза схода лавин.

Вячеслав Рыжков

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