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С рейса Пермь — Сочи сняли нетрезвого пассажира

Пьяного пассажира сняли с рейса Пермь — Сочи. Инцидент произошел 11 января — в Линейное отделение полиции в аэропорту Перми поступила информация, что к борту, вылетающему в Сочи, требуется наряд полиции, передает пресс-служба Пермского ЛО МВД России на транспорте.

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Транспортные полицейские, прибыв на место, задержали 45-летнего жителя Перми. По внешним признакам, он находился в состоянии опьянения. Пассажиру отказали в посадке и перелете. Его доставили в дежурную часть и направили на медосвидетельствование. Однако задержанный от прохождения процедуры отказался.

Полицейские выяснили, что пассажир работает инженером, в Сочи планировал лететь по делам. В 2005 году пермяк привлекался по статье «Разбой».

В отношении задержанного составили административный материал за неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции. Фигуранта оштрафовали.

Вячеслав Рыжков

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