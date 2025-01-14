Жительница Златоуста получила два года условно за дискредитацию армии

Златоустовский городской суд вынес приговор бывшему депутату горсобрания Наталье Гусевой, обвиняемой в дискредитации вооруженных сил РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК РФ). Пенсионерке назначено наказание в виде двух лет условного лишения свободы с испытательным сроком два года и лишением права администрировать сайтов и чатов в интернете. Об этом «Ъ-Южный Урал» сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Уголовное дело в отношении Натальи Гусевой было возбуждено из-за постов в социальной сети «Одноклассники». Ему предшествовало административное дело по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС РФ). Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в мае 2023 года горсуд оштрафовал пенсионерку на 30 тыс. руб. за это правонарушение.

Приговор по уголовному делу не вступил в законную силу.

В 1996-2005 года Наталья Гусева была муниципальным депутатом Златоуста. Также она являлась председателем регионального отделения движения «Голос» (внесено Минюстом в реестр иностранных агентов).