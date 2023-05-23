Суд оштрафовал жительницу Златоуста на 30 тыс. рублей за дискредитацию армии

Златоустовский городской суд признал бывшего депутата Наталью Гусеву виновной в дискредитации вооруженных сил РФ. За административное правонарушение по ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ ей назначен штраф в размере 30 тыс. руб., сообщили «Ъ-Южный Урал» в пресс-службе горсуда.

Административное дело в отношении Натальи Гусевой было возбуждено из-за постов в социальной сети «Одноклассники». По мнению правоохранительных органов и суда, тексты содержали негативную оценку армии, в том числе утверждалось, что ВС РФ «держали в плену детей», «казнили жителей деревни Ягодное Черниговской области», «вторглись в Украину и убивают ее». Суд пришел к выводу, что публикации горожанки направлены на дискредитацию использования ВС РФ. Наталья Гусева правонарушение не признала.

В 1996-2005 года Наталья Гусева была муниципальным депутатом Златоуста. Также она являлась председателем регионального отделения движения «Голос» (внесено Минюстом в реестр иностранных агентов).

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