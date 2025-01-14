AP: сотни солдат ЦАХАЛа подписали письмо о прекращении огня в Газе

Около 200 солдат армии Израиля (ЦАХАЛ), которые участвуют в боевых действиях в секторе Газа, подписали письмо с призывом прекратить огонь, сообщает Associated Press. Свое решение военнослужащие объяснили, в частности, несогласием с приказами, которые «нарушают этические границы».

Один из подписавших — израильский военный Йотам Вилк, который служит офицером бронетанкового корпуса с ноября 2023 года. По словам военнослужащего, изначально он думал, что применение силы может заставить «Хамас» сесть за стол переговоров, но «война затянулась». Йотам Вилк рассказал, что значительнее всего на его решение подписать письмо повлияла гибель подростка. «Он умер как часть гораздо более масштабной истории. Как часть политики, которая заставляет нас не воспринимать палестинцев как людей»,— цитирует его АР.

В октябре 2023 года боевики палестинского «Хамаса» вторглись на юг Израиля. В результате нападения погибли более 1,2 тыс. израильтян, а 253 гражданина страны были похищены и увезены в сектор Газа. В ответ ЦАХАЛ начал наземную операцию в секторе Газа. Сейчас стороны продолжают обсуждение сделки по освобождению оставшихся в секторе Газа израильских заложников в обмен на палестинских заключенных.

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