Срок сдачи детского сада в Воегурте в Удмуртии сдвинули на август 2025 года

Срок сдачи детского сада в Воегурте в Удмуртии перенесли на 2025 год. Сейчас работа остановлена, с подрядчиком был расторгнут контракт. Готовность объекта — 50%. Об этом глава Удмуртии Александр Бречалов заявил во время ежегодного доклада на 20-й сессии Госсовета Удмуртии.

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«За каждым срывом стоят люди, кто не получил помощь или услуги. В деревне Воегурт проживают более 1,6 тыс. человек, из них 370 — дети. Они ждут второй год детский сад»,— сказал глава республики.

Напомним, о начале строительства детского сада сообщалось в 2021 году.