В Ярославле на Крещение хотят запретить купание в Волге и Которосли

В Ярославле мэрия планирует запретить устройство иорданей на Волге и Которосли на Крещение, единственным разрешенным местом купания будут Петропавловские пруды. Об этом сообщил на открытом совещании в мэрии начальник управления по делам гражданской обороны Александр Белозеров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС по Ярославской области Фото: ГУ МЧС по Ярославской области

По словам господина Белозерова, из-за теплой погоды лед на реках не достиг нужной толщины и имеет рыхлую структуру. Кроме того, уровень воды в Горьковском водохранилище сейчас низкий, однако есть угроза его повышения. «Лед будет за последующие дни уменьшать свою толщину, ожидается выход воды на поверхность льда»,— рассказал Александр Белозеров.

В оставшиеся до праздника дни в Ярославле ожидается теплая погода. Мэр Артем Молчанов поддержал планы запрета.

«С точки зрения религии процесс купания не является обязательным. Традиции тоже важны, но жизнь людей дороже. Не дай Бог что-то произойдет, на всю страну прославимся. Толщина льда должны быть в два раза больше»,— сказал мэр Ярославля Артем Молчанов.

Постановление, разрешающее устройство купелей на Крещение только на Петропавловских прудах, подготовлено, но пока не принято.

Антон Голицын