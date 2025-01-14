В аэропорту Сочи упростили процесс выдачи багажа пассажирам внутренних рейсов
Аэропорт Сочи завершил один из этапов модернизации, сделав для всех пассажиров внутренних рейсов выдачу багажа в единой зоне. Как сообщает пресс-служба авиагавани, это нововведение устраняет ранее существовавшие неудобства и делает пребывание в терминале комфортнее.
Фото: пресс-служба аэропорта Сочи
Ранее в аэропорту Сочи залы выдачи багажа внутренних рейсов находились в разных зонах (А и В). Теперь все пассажиры проходят в один общий зал. Таким образом, в воздушной гавани упростили навигацию. Информационные стелы помогают быстро найти свой багаж и ориентироваться в терминале.
Еще одним плюсом станет экономия времени. Как поясняют в пресс-службе аэропорта, теперь больше нет раздельных потоков, что ускоряет процесс выхода из терминала. В авиагавани также рассчитывают, что за счет оптимизации маршрутов уменьшится количество жалоб на потерянный багаж.
«Аэропорт сократил издержки за счет уменьшения числа постов охраны и агентов по розыску багажа. Все сотрудники, чьи посты были оптимизированы, переведены на другие участки (например, на стойки регистрации), что помогло закрыть кадровый дефицит»,— назвали еще один положительный аспект представители аэропорта.