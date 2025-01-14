В аэропорту Сочи упростили процесс выдачи багажа пассажирам внутренних рейсов

Аэропорт Сочи завершил один из этапов модернизации, сделав для всех пассажиров внутренних рейсов выдачу багажа в единой зоне. Как сообщает пресс-служба авиагавани, это нововведение устраняет ранее существовавшие неудобства и делает пребывание в терминале комфортнее.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба аэропорта Сочи Фото: пресс-служба аэропорта Сочи

Ранее в аэропорту Сочи залы выдачи багажа внутренних рейсов находились в разных зонах (А и В). Теперь все пассажиры проходят в один общий зал. Таким образом, в воздушной гавани упростили навигацию. Информационные стелы помогают быстро найти свой багаж и ориентироваться в терминале.

Еще одним плюсом станет экономия времени. Как поясняют в пресс-службе аэропорта, теперь больше нет раздельных потоков, что ускоряет процесс выхода из терминала. В авиагавани также рассчитывают, что за счет оптимизации маршрутов уменьшится количество жалоб на потерянный багаж.

«Аэропорт сократил издержки за счет уменьшения числа постов охраны и агентов по розыску багажа. Все сотрудники, чьи посты были оптимизированы, переведены на другие участки (например, на стойки регистрации), что помогло закрыть кадровый дефицит»,— назвали еще один положительный аспект представители аэропорта.

Татьяна Ручкина