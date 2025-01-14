Бречалов поставил задачу повысить время пребывания туриста в Удмуртии до 5 суток

Турпоток в Удмуртии составил 1,7 млн человек в 2024 году. Средняя продолжительность пребывания туриста в регионе выросла за год с 1,5 до 2,2 суток. Задача — повысить показатель до 4-5 суток. Об этом глава Удмуртии Александр Бречалов заявил во время ежегодного доклада на 20-й сессии Госсовета Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Амир Закиров Фото: Амир Закиров

«Получат развития маршруты, связывающие туристические объекты непривычными путями. Это ретро-поезд "Чайковский-экспресс" и речной маршрут между Удмуртией и Татарстаном на "Метеоре"»,— сказал глава региона. Будет развиваться сопутствующая инфраструктура, усилена туристическая навигация.

Кроме того, в республике также начнут подготовку кадров для туристической отрасли. Одно из направлений — работа в туристическом экспорте.