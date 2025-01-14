Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Проект придорожного комплекса в Уфимском районе стал приоритетным

Проект строительства многофункционального комплекса для автомобилистов в Уфимском районе компании «Дорогино» включен в перечень приоритетных, сообщает пресс-служба Корпорации развития Башкирии. Он был рассмотрен на заседании в формате «инвестиционного часа» в правительстве республики.

Компания инвестирует в реализацию проекта 50 млн руб. Инвестор планирует построить комплекс общей площадью 1,2 тыс. кв. м. В нем будут торговые точки, кафе, автомойка и детская площадка, отметил генеральный директор Корпорации развития Наиль Габбасов. Специалисты нашли земельный участок и решили вопросы подключения объекта к инженерным.

Инвесторы, реализующие проекты в сфере придорожного сервиса в Башкирии, могут претендовать на налоговые льготы, земельный участок в аренду без торгов и возможность его аренды на льготных условиях, отмечается в сообщении.

ООО «Дорогино», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в апреле 2024 года. Компания занимается арендой управлением нежилой недвижимостью. Владельцем является Эмиль Гаеткулов, бывший директор и совладелец ООО ЮК «Правое дело» и ООО СГ «Снабжение».

Майя Иванова

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...