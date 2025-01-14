Проект придорожного комплекса в Уфимском районе стал приоритетным

Проект строительства многофункционального комплекса для автомобилистов в Уфимском районе компании «Дорогино» включен в перечень приоритетных, сообщает пресс-служба Корпорации развития Башкирии. Он был рассмотрен на заседании в формате «инвестиционного часа» в правительстве республики.

Компания инвестирует в реализацию проекта 50 млн руб. Инвестор планирует построить комплекс общей площадью 1,2 тыс. кв. м. В нем будут торговые точки, кафе, автомойка и детская площадка, отметил генеральный директор Корпорации развития Наиль Габбасов. Специалисты нашли земельный участок и решили вопросы подключения объекта к инженерным.

Инвесторы, реализующие проекты в сфере придорожного сервиса в Башкирии, могут претендовать на налоговые льготы, земельный участок в аренду без торгов и возможность его аренды на льготных условиях, отмечается в сообщении.

ООО «Дорогино», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в Уфе в апреле 2024 года. Компания занимается арендой управлением нежилой недвижимостью. Владельцем является Эмиль Гаеткулов, бывший директор и совладелец ООО ЮК «Правое дело» и ООО СГ «Снабжение».

Майя Иванова