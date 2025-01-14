В Переславле полностью сгорела «Блинная»
В Переславле-Залесском в результате пожара полностью уничтожено здание кафе «Блинная» на улице Кузнечной. В ГУ МЧС сообщили, что строение сгорело на площади 360 кв.м.
"Блинная" в Переславле
Фото: МЧС России
Напомним, что «Блинная» загорелась 13 января в 14:45. Огонь тушили 12 единиц техники и 37 человек личного состава. Ликвидировать полностью пожар удалось только спустя 10 часов, в 1:04 14 января. Никто не пострадал.
Туристическое кафе находилось в центре города. Оно было построено в стиле деревянной древнерусской архитектуры и оформлено в сказочной тематике.