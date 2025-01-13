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В МЧС показали кадры тушения «Блинной» в Переславле

В Переславле-Залесском площадь пожара в здании кафе на Кузнечной достигла 360 кв.м. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Ярославской области.

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Пожар в &quot;Блинной&quot;

Пожар в "Блинной"

Фото: МЧС России

Пожар в &quot;Блинной&quot;

Пожар в "Блинной"

Фото: МЧС России

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Пожар в "Блинной"

Фото: МЧС России

Пожар в "Блинной"

Фото: МЧС России

По данным ведомства, сообщение о возгорании «Блинной» поступило 13 января в 14:49. В соцсетях публикуют кадры, на которых видно, что второй этаж деревянного здания сгорел полностью, сейчас огонь пылает на первом. К тушению привлекли 33 человека и 10 единиц техники, в том числе 18 человек от МЧС. В пожаре никто не пострадал.

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Пожар в &quot;Блинной&quot;

Пожар в "Блинной"

Фото: МЧС России

Пожар в &quot;Блинной&quot;

Пожар в "Блинной"

Фото: МЧС России

Следующая фотография
1 / 2

Пожар в "Блинной"

Фото: МЧС России

Пожар в "Блинной"

Фото: МЧС России

Алла Чижова

Лента

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