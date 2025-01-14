В управлении МЧС по Курганской области назначили начальника

Полковник Евгений Орлов с начала 2025 года назначен начальником ГУ МЧС по Курганской области, указано на официальном сайте ведомства. С ноября он исполнял обязанности руководителя службы.

Господин Орлов имеет большой опыт руководства в системе МЧС России. Участвовал в многочисленных гуманитарных и спасательных операциях на территории Удмуртии, Саха и Чеченской Республики, в Московской, Брянской, Тульской, Иркутской, Курской областях, а также на территории проведения специальной военной операции.

Виталина Ярховска