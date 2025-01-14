Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В управлении МЧС по Курганской области назначили начальника

Полковник Евгений Орлов с начала 2025 года назначен начальником ГУ МЧС по Курганской области, указано на официальном сайте ведомства. С ноября он исполнял обязанности руководителя службы.

Господин Орлов имеет большой опыт руководства в системе МЧС России. Участвовал в многочисленных гуманитарных и спасательных операциях на территории Удмуртии, Саха и Чеченской Республики, в Московской, Брянской, Тульской, Иркутской, Курской областях, а также на территории проведения специальной военной операции.

Виталина Ярховска

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...