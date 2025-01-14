Участникам СВО в Удмуртии будут делать бесплатное зубопротезирование с 2025 года

С 2025 года в Удмуртии будет проводится бесплатное зубопротезирование инвалидам-ветеранам специальной военной операции (СВО). Об этом заявил глава региона Александр Бречалов во время ежегодного доклада на 20-й сессии Госсовета Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии Фото: Пресс-служба главы и правительства Удмуртии

«За 2024 год медицинскую помощь получили более 1 тыс. участников СВО. Расширенную диспансеризацию прошли более 600 ветеранов, медицинскую реабилитацию — более 200 человек»,— сказал господин Бречалов.

Откроются специальные медицинские отделения для участников СВО в Можгинском, Глазовском и Шарканском районах. Ветеранов боевых действий продолжат направлять в федеральные центры.