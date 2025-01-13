Два человека пострадали в ДТП на трассе Волгодонск — Дубовское

Утром, 13 января на трассе «Волгодонск — Дубовское» в Ростовской области произошла авария из-за которой пострадали два человека. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

По предварительным данным, 69-летний водитель «ВАЗ-21102», не убедившись в безопасности маневра, начал разворот. В этот момент по встречной полосе двигался автомобиль «Хендэ Акцент» под управлением 71-летнего водителя. В результате машины столкнулись.

Водитель иномарки и пассажир отечественного автомобиля получили различные травмы, они были были госпитализированы.

Полицейские проверяют все обстоятельства произошедшего.

Ранее на трассе под Ростовом столкнулись легковушка и грузовик. Оба транспортных средства загорелись. ДТП произошло вечером, 12 января. В результате погибли два человека до приезда скорой, еще двоих доставили в больницу с травмами.

Анастасия Казуков