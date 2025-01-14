В Шадринске компанию оштрафовали за взятки при исполнении контрактов

По постановлению Шадринской межрайонной прокуратуры ЗАО «Трансэнергомонтаж» оштрафовано на 500 тыс. руб. за незаконное вознаграждение от имени юридического лица (ч. 1 ст. 19.28 КоАП РФ).В суде рассматривается уголовное дело в отношении обвиняемого в даче взятки сотрудника компании, а также взяткополучателя, сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства.

По данным прокуратуры, что в мае 2023 года представитель компании незаконно передал юридическому лицу вознаграждение в сумме 160 тыс. руб. За это к выполнению работ в рамках заключенных контрактов были допущены сотрудники, не имеющие соответствующих допусков. Кроме того, подрядчик получил общее покровительство при исполнении договорных обязательств.

Виталина Ярховска