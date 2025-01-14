Жители Энгельса столкнулись с перебоями с холодным водоснабжением

В Энгельсе Саратовской области утром 14 января фиксируются проблемы с давлением на сетях холодного водоснабжения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Энгельсского района Михаил Исаев.

По словам господина Исаева, специалисты восстанавливают работу насосных станций в связи с перезапуском системы электроснабжения. Глава района подчеркнул, что в ближайшее время давление на сетях холодного водоснабжения удастся восстановить.

При этом не уточняется, есть ли связь между проблемой с холодным водоснабжением и атакой БПЛА на Саратовскую область. Напомним, сегодня утром промышленное предприятие в Энгельсе получило повреждения в результате атаки беспилотников.

Павел Фролов