В Энгельсе получил повреждение промобъект в результате атаки БПЛА

В Энгельсе Саратовской области было повреждено промышленное предприятие в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил губернатор Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале.

По словам главы региона, на место прибыли экстренные службы, которые работают в усиленном режиме. Также господин Бусаргин подчеркнул, что 14 января в школах Саратова и Энгельса занятия пройдут в дистанционном режиме.

Ранее сегодня губернатор рассказал, что российское оборонное ведомство проинформировало об угрозе БПЛА. Отмечалось, что локально работают системы оповещения, экстренные службы приведены в полную готовность.

Павел Фролов