Чартерные рейсы из Перми в Гоа и Пхукет продлены до апреля

Авиакомпания Azur Air продлила чартерную программу полетов из Перми в Индию и Таиланд. Согласно информации Tourvisor, рейсы на остров Пхукет продлили до 6 апреля, а в штат Гоа — по 10 апреля. Первым на это обратило внимание издание Business Class.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: telegram-канал аэропорта Перми Фото: telegram-канал аэропорта Перми

Длительность перелета в Гоа составляет от 6 часов 55 минут, стоимость тура на одного человека на 11 ночей начинается от 74,2 тыс. руб. В Пхукет перелет длится от 8 часов 45 минут, отдых обойдется от 97,6 тыс. руб. на человека. На сайте Большого Савино информации об апрельских перелетах пока не содержится.

О возобновлении чартерных рейсов из Перми до Гоа и Таиланда «Ъ-Прикамье» сообщал в августе и начале сентября. Ранее авиасообщение с курортами было прекращено.