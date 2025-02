Пошлинная торговля

Накатывающая по всему миру новая волна торговых ограничений, названная в материале Financial Times «торговой войной на стероидах», кажется, не предусматривает соблюдения хоть какого-либо баланса интересов. Вплоть до того, что недовольным может оказаться и бизнес из страны, которая инициирует торговые войны.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Анатолий Костырев

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Так, объявленные США импортные пошлины на товары из Китая, Канады и Мексики создали новые угрозы для автоконцернов, в том числе американских. Как пишет The New York Times, General Motors производит в Канаде и Мексике около 40% всех собираемых в Северной Америке автомобилей. Аналогичный показатель у Stellantis, Toyota и Honda. Заводы в Мексике также есть у Volkswagen, Audi и BMW. Как подсчитали аналитики Nomura, при сохранении текущего уровня поставок в США автоконцернам придется доплачивать $33 млрд в год. И эти расходы, как обычно происходит, будут переложены на потребителей. Последствия могут ощутить и алкогольные компании США. В Канаде, пишет The Globe and Mail, в дополнение к повышению пошлин на спиртное из США в некоторых провинциях начали запрещать и продажу американского алкоголя.

Другой пример — реакция европейского бизнеса на предложение Еврокомиссии (ЕК) поэтапно повысить импортные пошлины на азотные и комплексные удобрения из РФ и Белоруссии вплоть до заградительных до 2028 года (см. «Ъ» от 29 января). Ожидаемую критику местных фермеров, которые в лице отраслевых организаций Copa и Cogeca предупредили о «катастрофических» последствиях для сельхозпроизводства, дополнило недовольство химических компаний. А ведь защитой интересов последних ЕК в том числе объясняла необходимость ограничений.

Так, президент и CEO норвежской Yara, имеющей завод в Нидерландах, Свейн Торе Холзетер заявил Financial Times, что эффект от поэтапного внедрения пошлин ожидается только в 2026 году или даже годом позже, объявленных мер в целом недостаточно, да и вводятся они слишком поздно. Как отметил топ-менеджер, в связи с более низкими ценами на газ в США у производителей удобрений ЕС может возникнуть соблазн перенести деятельность за Атлантику.

Организации Copa и Cogeca в своем заявлении отмечали, что понимают геополитические причины ограничений против удобрений из РФ, и, видимо, других причин для торговых войн уже и не требуется. Бизнесу же на этом фоне, вероятно, пора привыкать, что подобные меры не только могут не оказать должного протекционистского эффекта, но и навредить. С другой стороны, возможно, в будущем неудачные примеры ограничений прибавят аргументов противникам таких мер. Автоконцернам, кстати, кажется, можно пока выдохнуть. 3 февраля главы Мексики и США объявили о отсрочке ввода пошлин.

Анатолий Костырев