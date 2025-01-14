В Свердловской области обнаружили свыше 500 тонн просроченных рыбных консервов

Уральское управление Россельхознадзора к началу декабря обнаружило более 500 тонн рыбных консервов неизвестного происхождения в Свердловской области, которые поступили в продажу в течение 2024 года, сообщили в ведомстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора Фото: Уральское межрегиональное управление Россельхознадзора

Эти консервы были зафиксированы в системе «Меркурий» и связаны с неоднократными нарушениями со стороны екатеринбургских ООО «Гринберри» и ООО «Продэкспорт». При проверке выяснилось, что предприятия ссылались на несуществующие ветеринарные документы, что делало невозможным подтверждение происхождения продукции. Кроме того, компании завышали объемы консервов и продлевали их сроки годности, объединяя с «более свежими» партиями для продления срока реализации. Небезопасная рыбная продукция распространялась по Свердловской области и в других регионах России.

Россельхознадзор аннулировал учетные записи предприятий в системе «ВетИС» и направил получателям продукции уведомления о необходимости изъять небезопасные консервы. Информация о нарушениях передана в правоохранительные органы Свердловской области для дальнейшего расследования.

Напомним, в конце декабря в более 218 тонн опасных рыбных консервов были найдены в Челябинской, Свердловской и Курганской областях, включая школы и детские сады Кургана, которые распространяло ООО «Гринберри».

Ирина Пичурина