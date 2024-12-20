В Екатеринбурге на складе обнаружили 218 тонн просроченных рыбных консервов

В Екатеринбурге в ходе рейда обнаружили компанию, которая получала просроченные рыбные консервы неизвестного происхождения от нескольких юридических лиц, а затем меняла названия и сроки годности продукции, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. В итоге более 218 тонн опасных консервов были найдены в Челябинской, Свердловской и Курганской областях, включая школы и детские сады Кургана.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Склад ООО «Гринберри» находился по адресу Новинская, 3а. По данным правоохранителей, компания неоднократно получала просроченные консервы «Горбуша натуральная» от Вяземского рыбоперерабатывающего комбината. После поступления на склад, срок годности продукции меняли, помечая ее как рыбу, выпущенную в 2024 году. Название товара также меняли, и на рынок отправлялась «Горбуша натуральная Росрезерв».

Согласно информации от правоохранительных органов, консервы поступали в том числе в образовательные учреждения Кургана, в частности школы и детские сады. Силовикам предстоит выяснить, где еще могла оказаться некачественная продукция. Среди поставщиков, работающих с компанией, значатся ООО «Сибснабпродукт», АО «Нацрыбпром», ООО «Легион», АО «Торговый дом "Перекресток"» и другие.

Ранее в Екатеринбурге две 65-летняя местная жительница и ее 37-летняя дочь заболели ботулизмом после употребления шпрот, купленных с «Газели». В компании «За Родину», которая произвела консервы, считают, что они могли столкнуться с фальсификатом.

Анна Капустина