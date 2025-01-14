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В Пензенской области проводится проверка после гибели на пожаре двух мужчин

Сердобский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Пензенской области приступил к проверке после гибели двух мужчин при пожаре в Бековском районе. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Согласно релизу, пожар произошел в квартире дома по ул. Почтовой в поселке Плодосовхоз Бековского района в ночь на 13 января. Когда огнеборцы потушили его, согласно предварительным сведениям, нашли тела 54-летнего хозяина жилища и его 45-летнего соседа.

На телах выявили следы термического воздействия. Специалистам предстоит провести судебно-медицинские экспертизы. Предполагается, что пожар возник в результате неосторожного обращения с огнем при курении. Как только проверка завершится, следствие примет процессуальное решение.

Павел Фролов

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