Более 10 улиц Краснодаре остались без света из-за аварии

В Прикубанском округе Краснодара ночью произошло аварийное отключение электроэнергии. Как сообщили в городском ЕДДС, повреждение на линии 6/10 кВ вывело из строя 27 трансформаторных подстанций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ

В зону отключения попали улицы: Воскресенская, Дзержинского, Куликовского, Сургутская, Кореновская, Народная, Покрышкина, Стадионная, Средняя, Мостовая и Лавриненко.

Аварийная бригада уже приступила к устранению повреждения. Для получения дополнительной информации жители могут обратиться в диспетчерскую службу электросетей по телефону: 255-45-66.

Нурий Бзасежев