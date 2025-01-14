Более 10 улиц Краснодаре остались без света из-за аварии
В Прикубанском округе Краснодара ночью произошло аварийное отключение электроэнергии. Как сообщили в городском ЕДДС, повреждение на линии 6/10 кВ вывело из строя 27 трансформаторных подстанций.
Фото: Виталий Смольников, Коммерсантъ
В зону отключения попали улицы: Воскресенская, Дзержинского, Куликовского, Сургутская, Кореновская, Народная, Покрышкина, Стадионная, Средняя, Мостовая и Лавриненко.
Аварийная бригада уже приступила к устранению повреждения. Для получения дополнительной информации жители могут обратиться в диспетчерскую службу электросетей по телефону: 255-45-66.