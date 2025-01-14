Представители Великобритании пригласили Валерия Горишнего, ранее бывшего участником украинского националистического батальона «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен), выступить на неформальном заседании Совета Безопасности ООН по проблематике конфликта на Украине. Об этом сообщил в Telegram-канале первый заместитель постоянного представителя России при международной организации Дмитрий Полянский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский

Фото: ООН Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский

Фото: ООН

По мнению дипломата, мероприятие «изначально задумывалось как антироссийское пропагандистское мероприятие», в связи с чем высказал сомнения выразил в объективности докладчиков. Господин Полянский обратил внимание, что среди них есть неонацисты, включая Валерия Горишнего, который служил в батальоне «Азов» (признан в РФ террористической организацией и запрещен) и имеет татуировку в виде эмблемы дивизии СС «Мертвая голова». Первый зампостпреда России при ООН напомнил, что эта танковая дивизия СС была причастна к убийству 97 британских военнопленных в 1940 году.