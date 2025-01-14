Олафа Шольца могут опросить из-за работы фонда в поддержку «Севпотока-2»

Комиссия ландтага немецкой земли Мекленбурга—Передней Померании по расследованию работы фонда Klimastiftung MV в поддержку «Северного потока-2» намерена опросить канцлера ФРГ Олафа Шольца. Об этом сообщила телерадиокомпания NDR. В июне 2024 года по делу были опрошены экс-канцлер Герхард Шредер и региональный премьер Мануэла Швезиг.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Фото: Liesa Johannssen / Reuters Канцлер ФРГ Олаф Шольц

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Ходатайство, которое обсудят на закрытой части заседания комиссии 17 января, направили фракции ландтага от Христианско-демократического союза (ХДС), Свободной демократической партии (СвДП) и «Зеленых». Цель слушаний — выяснить детали предполагаемого сотрудничества бывшего федерального правительства (коалиция блока ХДС/ХСС и социал-демократов) и лично господина Шольца, тогда министра финансов ФРГ, с земельным правительством при создании фонда.

«Федерального канцлера... могут вызвать в Шверин как свидетеля на заседание комиссии по расследованию Klimastiftung MV»,— сообщила NDR, ссылаясь на представителей комиссии.

В январе 2021 года парламент Мекленбурга—Передней Померании одобрил создание названного фонда. По данным СМИ, он финансировался «Газпромом» и был посредником при заключении договоров с компаниями, готовыми достроить трубопровод в обход санкций.

Подрыв «Северных потоков» произошел в сентябре 2022 года. Германия продолжает расследование, Швеция и Дания в феврале 2024-го прекратили его. В результате диверсии неповрежденной осталась одна нитка «Северного потока-2».

Подробнее — в материале «Ъ FM».