Ярославский «Локомотив» выиграл у СКА в овертайме

Ярославский ХК «Локомотив» в овертайме одержал победу над санкт-петербургским СКА в матче КХЛ. Игра завершилась со счетом 4:3.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Иванов Фото: Андрей Иванов

В составе железнодорожников отличились Александр Радулов (дубль), Артур Каюмов и Рушан Рафиков (в овертайме). Среди гостей голы забили Захар Бардаков, Иван Демидов и Александр Никишин.

17 января «Локомотив» сыграет на выезде с новосибирским ХК «Сибирь». Ярославский клуб занимает первое место в Западной конференции и общей таблице КХЛ. Железнодорожники выиграли в 36 матчах и проиграли в 10. На счету команды 74 очка.

Алла Чижова