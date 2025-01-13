Хоккейный клуб «Торпедо» уступил челябинскому «Трактору»

Нижегородский клуб «Торпедо» в домашней встрече с челябинским «Трактором» потерпел поражение со счетом 3:5. Об этом сообщила пресс-служба команды.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

Уже в первом тайме хозяева льда пропустили две безответные шайбы от нападающих Виталия Кравцова и Максима Шабанова. После перерыва во второй двадцатиминутке преимущество гостей выросло до трех шайб. Однако торпедовцы за восемь минут забили трижды, нанеся три десятка бросков в ворота соперника и сравняв счет. Впрочем, в третьем тайме хоккеисты «Трактора» забили еще дважды и поставили точку в матче.

Сейчас «Торпедо» занимает восьмую строчку Западной конференции Континентальной хоккейной лиги, а «Трактор» лидирует в Восточной конференции. Следующую встречу нижегородцы проведут 16 января в Тольятти с «Ладой».

Владимир Зубарев